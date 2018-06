“Elettori per il Pd”, alle spalle del Politeama la prima assemblea pubblica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 8 giugno alle ore 17, presso il Salone della Chiesa Valdese , in via dello Spezio 43, (dietro il Politeama) si terrà la prima assemblea pubblica del gruppo “Elettori per il Pd”. Il gruppo si è formato dopo il 4 marzo per iniziativa di persone di diversa storia politica preoccupate che la disfatta del Pd rappresenti un pericolo per tutta la sinistra e fortemente determinata a dare un contributo alla difesa e al rilancio dei valori della sinistra partendo dal ripensamento delle forme e dei luoghi della partecipazione politica nel partito e nel paese.