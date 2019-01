Comitati civici, rinnovato il Consiglio direttivo: Giulio Cusumano eletto presidente

Giulio Cusumano è stato eletto presidente dei Comitati civici. Rinnovato anche il direttivo. Così ha deciso l'assemblea riunita al teatro Agricantus. Consigliere comunale di maggioranza, eletto nella lista Palermo 2022 (ed iscritto ai Radicali), Cusumano prende il posto dell'uscente Leonardo Canto.

Più di 250 i presenti all'assemblea, tra cui il professore Gianni Nanfa, Nino Parrucca, Mario Pupella, Roberto Gambino, Angela Mattarella Fundaro, Lollo Franco, nonché Orazio Bottiglieri (già consigliere comunale e oggi proprietario dei teatri Colosseum e Lux). La compagine sociale - fortemente rinnovata nei suoi componenti - ha indicato le priorità programmatiche che il neoeletto Consiglio direttivo dovrà perseguire, durante il prossimo anno sociale: "Grande attenzione - viene comunicato in una nota - è stata posta verso le tematiche cittadine legate alla mobilità ed all'ambiente, ma particolare cura negli eventi ed iniziative future sarà data anche a tutte le tematiche legate al sociale ed al sostegno delle fasce più disagiate della popolazione".

L'assemblea dei soci, cui hanno inoltre preso parte tutti i componenti di Federteatri Sicilia (compreso il presidente Francesco Giacalone) ha eletto nel direttivo Claudio Castronovo, Daniele Chiovaro, Giulio Cusumano, Fabio Pernice e Rosaria Vinciguerra. Che a sua volta ha fatto cadere la scelta su Cusumano per il ruolo di presidente.

Il movimento, rinnovato nelle cariche, forte del risultato ottenuto alle Amministrative del 2017 (ove ha presentato liste nelle circoscrizioni e candidati nelle liste civiche, che hanno raccolto diverse migliaia di preferenze), intende strutturarsi in questo 2019 in tutti i 25 quartieri della città e nei paesi della provincia, nominando a tal fine i "responsabili di comitato", per ognuno dei 25 quartieri cittadini e gli 8] comuni della provincia.

"Sono onorato dell'incarico e della fiducia che mi è stata riconosciuta - ha dichiarato Cusumano a margine dell'assemblea -. M'impegnerò quotidianamente per il raggiungimento degli obiettivi preposti, con la consapevolezza di mantenere al centro il grande amore per la nostra Palermo. Non posso che ringraziare inoltre i soci fondatori del movimento per la fiducia risposta in me e per aver fatto proprie le mie decennali politiche in favore dell'affido familiare, degli incentivi ai presidi culturali cittadini, dell'inserimento lavorativo dei ragazzi disabili, del turismo in città".