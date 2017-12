Assistenza ai disabili, M5S all'attacco: “Assegno di cura soppresso? Una follia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Nessuna retromarcia sull'assistenza ai disabili, come previsto dall'articolo 3 dell'esercizio provvisorio approdato ieri all'Ars. Non è ammissibile ipotizzare un black-out dell'assistenza verso questi pazienti. L'articolo va assolutamente stralciato dal presidente dell'assemblea Micciché. Noi, in ogni caso, presenteremo un emendamento soppressivo”. Il Movimento 5 stelle all'Ars boccia senza mezzi termini quanto previsto da uno dei sette articoli del disegno di legge che autorizza la Regione all'esercizio provvisorio per tre mesi.

“Sarebbe una follia – affermano i deputati del Movimento – un eventuale stop dell'erogazione dell'assegno di cura per queste persone. Analogamente inaccettabile è il fatto che non sia stato completato il censimento dei disabili che doveva essere portato a termine entro il 5 ottobre. Si ricerchino le responsabilità per questa ennesima inefficienza e chi ha sbagliato venga accompagnato alla porta. La Sicilia è stanca di vedere scaricare sui cittadini colpe e inefficienze di chi porta a casa lauti stipendi”.