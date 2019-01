"Telecamere in ogni asilo", la proposta del Movimento 5 Stelle all'Ars

Installare sistemi di videosorveglianza negli asilo nido sicliani, per scongiurare episodi di abusi e violenze. A questo mira un emendamento alla Finanziaria regionale presentato dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle Angela Foti e Nuccio Di Paola.

Il provvedimento prevede un contributo di 200 mila euro per il biennio 2019 e 2020 da utilizzare per l'installazione di telecamere per la videosorveglianza nelle strutture frequentate dai bimbi. "Faremo il possibile affinché venga approvato prima in commissione Bilancio - afferma Di Paola - e inserito nella finanziaria regionale e poi definitivamente approvato dal Parlamento".

Il Movimento ha anche formulato una proposta di legge, prima firmataria Angela Foti, sulla promozione e tutela dei diritti dei minori che frequentano asili e micronidi. "Un testo snello - dice Foti - composto da cinque articoli che punta a rendere più sicuri gli istituti. E' una proposta di buon senso per dare un contributo - prosegue - a tutela dei più piccoli, doveroso anche luce dei recenti fatti cronaca e dei maltrattamenti subiti dai piccoli ad opera delle maestre, assicurate alla giustizia, grazie alla presenza delle telecamere".