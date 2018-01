Asia Argento contro Giulia Bongiorno, candidata della Lega: "Ha difeso un mafioso"

E' “colpevole” di aver accettato l’offerta di una candidatura con la Lega. Così Asia Argento si è scagliata Giulia Bongiorno, finita in queste ore al centro di polemiche anche all'interno della Lega per la sua candidatura nel partito di Salvini (nel Carroccio è scontro tra Salvini e Maroni sulla candidatura della palermitana). "L'avvocato Bongiorno aveva difeso il mafioso #Andreotti (“Assolto! Assolto! Assolto!”) ma si è rifiutata di tutelare alcune vittime di violenza sessuale nell’industria cinematografica... #DoppiaDifesa? Dissociazione totale", scrive su Twitter l'attrice.



A chi, via Twitter, ha chiesto all'attrice di "spiegarci meglio o segnalarci qualcuno con cui approfondire", Asia Argento ha risposto: "Sarebbe bello conoscere l’opinione delle altre attrici italiane, visto che fino ad oggi sono state mute riguardo la rivoluzione #metoo".