All'Ars è ancora polemica sul taglio dei vitalizi, Figuccia: "Il ddl? Ci rivolgiamo a 'Chi l'ha visto'"

"Oggi altra seduta d'aula, tra l'altro rinviata, nuovo ordine del giorno ma del disegno di legge sul taglio dei vitalizi non vi è ancora traccia".Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia, che ironizza: "Chiederemo a 'Chi l'ha visto' e nel frattempo, si rompa il silenzio perché i siciliani abbiano ben chiaro chi è favore e chi è contro al mantenimento di questi privilegi".

Figuccia annuncia che chiederà "il voto palese nominale in aula. Noi faremo la nostra parte e questa sera alla fiaccolata, vogliamo dare testimonianza raccontando tante storie di vita di uomini che hanno lavorato 40 anni e non sono potuti ancora andare in pensione e di giovani che vivono un lavoro precario e una pensione non la potranno mai maturare. Tutti con fiaccole in mano per contrapporre la luce della speranza al buio del palazzo dove Miccichè e i suoi accoliti si sono chiusi in un progetto che è nemico della Sicilia dove oltre agli sprechi, si insinua il rischio di tagli per oltre 70 milioni di euro da parte dello Stato. Invito tutti siciliani onesti - conclude - a scendere in piazza questa sera alle 22 in via Palagonia 4".