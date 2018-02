Randagismo, Aricò: "Ars si occupi anche dei combattimenti clandestini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'emergenza randagi non è solo di carattere sanitario, ma pure legata ai combattimenti clandestini messi in campo dalla criminalità". Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, aggiungendo: "Proprio pochi giorni fa le guardie eco-zoofile dell'Oipa mi hanno segnalato la presenza di numerosi randagi all'interno del terreno demaniale dell'ex Ciapi di Palermo. Molto probabilmente quegli animali sono utilizzati nella barbara pratica dei combattimenti clandestini e anche di questo tema - purtroppo diffuso ad esempio in alcuni quartieri palermitani - si dovrà occupare la sottocommissione sul randagismo istituita all'Ars, chiaramente nei limiti delle proprie funzioni che non sono di indagine".