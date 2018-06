Miccichè punta allo sdoppiamento delle Sovrintendenze: "Snelliamo la burocrazia"

“Proporrò un disegno di legge per lo sdoppiamento delle Sovrintendenze: una di tutela che si occuperà della gestione dei beni architettonici, l'altra, di progetto, per la parte progettuale delle opere. Con un unico obiettivo: accelerare le opere pubbliche e semplificare la macchina della burocrazia regionale. Siamo l'unico Paese al mondo in cui la Sovrintendenza ha il potere di tutelare sia i beni culturali che quelli ambientali. Facendo il bello e il cattivo tempo. Ogni sovrintendenza applica le norme in modo disomogeneo e a volte schizofrenico”. Lo ha detto il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, aprendo i lavori del convegno “La semplificazione amministrativa nella Regione siciliana" in corso nella sede dell’Unipegaso.