Ars, Miccichè riceve il neo prefetto Forlani: "Preoccupato da implicazioni sociali Covid"

Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha ricevuto a Palazzo Reale il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, con il quale ha esaminato la situazione sociale alla luce dell’epidemia provocata dal Coronavirus.

“Ho sottolineato al neo prefetto che la criminalità organizzata in Sicilia dal punto di vista delinquenziale non è più quella degli anni passati – ha affermato Miccichè -. In questo momento, sono più preoccupato per le implicazioni sociali che può avere l’epidemia da Covid-19”. Il presidente ha donato al prefetto Forlani un libro sulla storia di Palazzo Reale.