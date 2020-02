Zone franche montane in stand by aspettando Roma, Miccichè: "Parlamento approvi la legge"

"E’ necessario che il Parlamento nazionale approvi subito la legge voto sulle Zone franche montane, che l’Ars ha esitato a dicembre scorso. Una norma che prevede agevolazioni fiscali per i Comuni montani, al fine di evitare un ulteriore spopolamento delle oltre 130 aree interne con meno di 15 mila abitanti e a 500 metri sul livello del mare, e crearvi nuove condizioni di sviluppo". Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, intervenendo a un convegno sulle Zone franche montane, è tornato a pungolare il governo nazionale.

Secondo il numero uno di Sala d'Ercole "il futuro delle aree di montagna è nelle mani dello Stato e tutti ci dobbiamo impegnare, io per primo, affinché il Parlamento dia il via libera alla norma approvata".

All'incontro, oltre ai relatori Riccardo Compagnino, Angelo Cuva e Antonio Rini e al giornalista Francesco Mercadante che ha moderato il tavolo tecnico, era presente la vicepresidente dell'Assemblea regionale Angela Foti. In aula oltre 80 sindaci delle Zone franche montane, i senatori del M5S Antonella Campagna, Fabrizio Trentacoste e Pietro Lorefice, i deputati pentastellati Filippo Perconti e Rosalba Cimino e l'onorevole Alessandro Pagano della Lega Sud.

"Le zone franche montane sono vitali - ha spiegato il coordinatore Vincenzo Lapunzina - per il futuro degli operatori economici dei 132 Comuni e che sono insediati oltre i 500 metri sopra il livello del mare. E per gli oltre 490 mila resilienti delle aree montane della Sicilia. Rivendichiamo con determinazione - ha proseguito - il diritto di risiedere in montagna. Stato e Regione Siciliana devono immediatamente rispondere con atti concreti al grido d'allarme lanciato trasversalmente nel tavolo operativo di oggi. Entro i prossimi 15 giorni occuperemo un altro luogo e non ci sposteremo fino a quando non otterremo risposte esaurienti corredati da atti".

Nel corso dei lavori, l'avvocato Filippo Marciante, componente della commissione paritetica Stato-Regione, ha dato la disponibilità a nome di tutta la Commissione paritetica, regionale e statale, ad attenzionare il problema e incontrare una delegazione del comitato e dei Sindaci. L'assessore Toto Cordaro, delegato all'incontro dal presidente della Regione Nello Musumeci, ha assicurato che il governo siciliano è accanto al Comitato e ai sindaci e auspica che il percorso legislativo si definisca nel più breve tempo possibile, in quanto le rivendicazioni sono coerenti col programma di governo.

Gallery