Ars, insediata la commissione regionale antimafia: presidenza affidata a Fava

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, nella seduta di oggi pomeriggio ha ufficialmente insediato la commissione di "Inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia". Ne fanno parte Antonino De Luca e Roberta Schillaci (M5S), Rossana Cannata e Tommaso Calderone (Forza Italia), Giuseppe Lupo e Luisa Lantieri (Pd), Giorgio Assenza (Db), Carmelo Pullara (Autonomisti e popolari), Margherita La Rocca Ruvolo (Udc), Gaetano Galvagno (Fdi), Nicola D’Agostino (Sicilia Futura) e Claudio Fava (gruppo Misto).

Presidente è stato eletto Claudio Fava (11 voti favorevoli su 12 deputati presenti in commissione). Soddisfatto Miccichè: “Sono molto contento che la commissione sarà presieduta da Claudio Fava. A pochi giorni dalla commemorazione di Giovanni Falcone, è un bel segnale di come la politica sia unita nella lotta alla mafia. Claudio Fava è sicuramente una personalità che conosce bene il fenomeno mafioso e della corruzione e, considerata la sua esperienza in seno alla commissione nazionale Antimafia, sarà certamente un ottimo presidente”.

Rispetto alle commissioni delle precedenti legislature, a quella di oggi è stata affidata anche la competenza della vigilanza sul fenomeno della corruzione nell’Isola.

L’Ars ha, inoltre, incardinato il cosiddetto "collegato", il disegno di legge “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”. Ci sarà tempo fino a domani alle 19 per presentare eventuali emendamenti ai 10 articoli del testo.