Ars, Forza Italia: "Gruppo coeso nel riconoscere la guida di Miccichè"

"Gianfranco Miccichè ha ripreso per mano Forza Italia in Sicilia nel 2015: da quel momento in poi il misero 5% raccolto alle amministrative è triplicato in occasione delle regionali ed è diventato il 21% in occasione delle politiche, un risultato che ha incoronato la Sicilia come la regione più azzurra d'Italia. Alla luce di questi numeri, immaginare una guida migliore per Forza Italia in Sicilia è solo un esercizio di fantasia o, a voler pensar male, una sciatta provocazione il cui scopo è esclusivamente quello di metter zizzania lì dove invece c'è piena sintonia di intenti". Così il gruppo parlamentare di Forza Italia all'Ars che dimostra coesione nel riconoscere piena fiducia nella figura guida del commissario, Gianfranco Miccichè.