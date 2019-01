Ars, con la Finanziaria si riparte da zero: nuovo testo e via le spese

Niente collegato e drastica riduzione degli articoli. Così, in una veste del tutto nuova, la Finanziaria approderà in commissione Bilancio. La data prevista è quella di lunedì. La decisione di ripartire sostanzialmente da zero è arrivata al termine di una seduta, piuttosto deserta, dell'Ars. C'erano il presidente Gianfranco Miccichè, il presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona, gli assessori al Territorio e alle Attività produttove Cordaro e Turano. La legge di bilancio è stata ritirata e l'assessorato all'Economia ha 48 ore per rimettere tutto nero su bianco. Poi la commissione e, si spera, l'Aula.

Gran parte delle norme facevano affidamento in gran parte sul budget ricavato dalla ex Sicilcassa, ma c'è da pagare il disavanzo ereditato dal passato. Quindi tutto da rifare. E sullo sfondo c'è la trattativa con Roma per capire come e in che tempi "saldare i conti". "Sarà - spiega Cordaro - un bilancio che ricalca per intero i livelli di spesa del 2018 evitando tagli a settori portanti".

Nel frattempo il governo chiede che la manovra sia approvata entro la prima settimana di febbraio, per non essere costretti a ricorrere all'esercizio provvisorio. Opzione che sembra però quasi certa.