L'Ars si ferma per Inter-Juventus, è polemica: "Lavori chiusi in anticipo, deputati davanti alla tv"

Quella di oggi sarà una domenica di lavoro per i parlamentari regionali siciliani. La lunga maratona per il via libera alla Finanziaria entro il 30 aprile, quando scadrà l'esercizio provvisorio, non permette soste. Ieri sera il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè ha chiuso i lavori di Sala d'Ercole, aggiornando la seduta a stamane alle 12. Ma non mancate le polemiche. “Tra due giorni scade il termine per l'ok alla manovra, che è ancora in alto mare - dice la capogruppo del M5S Valentina Zafarana, a margine dell’esame della finanziaria, a Palazzo dei Normanni - e il presidente dell'Ars si preoccupa di chiudere in anticipo i lavori per consentire a qualche deputato di correre a guardare la partita Inter-Juventus in tv. Sarebbero questi i responsabili? Sarebbe questa la serietà di chi oggi governa la Sicilia?”.

Sono in effetti ancora decine gli articoli da approvare e senza i numeri in Aula la maggioranza deve fare i conti con l'asse Pd-M5s. “La maggioranza ci accusa di aver votato contro norme fondamentali per i siciliani, manipolando e distorcendo, come al solito, la verità dei fatti - ha aggiunto Zafarana -. Nella finanziaria in discussione all'Ars, il Governo ha inserito norme spot e dal respiro corto, incapaci di dare risposte alle esigenze dei cittadini, che chiedono riforme strutturali, non contribuiti una tantum. Noi abbiamo dato prova di grande responsabilità – prosegue la deputata – votando a favore di misure di buon senso e correggendo, con emendamenti 'migliorativi', una manovra bulimica, che Governo e maggioranza hanno trasformato in un ‘marchettificio' in chiave elettoralistica e con tante norme a gettone votate pure dal PD”.

Gianfranco Miccichè, ha poi replicato alle notizie pubblicate sui social dal M5S che lo avevano accusato di voler sospendere i lavori d'Aula, dove è in corso la discussione per l'approvazione della Finanziaria, per potere assistere alla partita di calcio che si disputa in serata tra Inter e Juventus. "Rispondendo al presidente della Regione, che mi aveva chiesto di far procedere i lavori d'aula fino alle 22, ho precisato che avevo preso un impegno con i deputati - ha detto -. Staccare alle 20 e riprendere all'indomani alle ore 12, per consentire loro, e in particolar modo a chi abita molto lontano, di trascorrere il sabato sera in famiglia. Mi sono permesso, avendo di fronte l'onorevole Cracolici, di fare una battuta per distendere il generale clima di stanchezza. Chiunque, giornalista o deputato, abbia insinuato che il motivo della sospensione dei lavori fosse una partita di calcio è terribilmente scorretto oltre che intellettualmente disonesto".

Musumeci ha poi fatto chiarezza: "Non c'è alcuna contrapposizione tra me e il presidente dell'Ars Miccichè. Il Parlamento ha lavorato oltre 10 ore, approvando norme importanti. Le speculazioni inutili significano che questa Finanziaria non offre pretesti per divagazioni".