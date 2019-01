Ars, 10 anni di esenzione Irap per le aziende che dall'estero si trasferiscono in Sicilia

Le aziende che trasferiscono la sede sociale dall'estero in Sicilia per dieci anni non pagheranno l'Irap. L'esenzione è prevista in un emendamento alla Finanziaria - presentato dal capogruppo all'Ars di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò - varata dalla commissione Bilancio.

"Questa agevolazione fiscale - aggiunge Aricò - sarà certamente un importante e concreto incentivo al trasferimento nella nostra regione di imprese dall'estero, con conseguenti benefici per l'indotto economico e occupazionale in Sicilia". Nella Finanziaria, sempre su emendamento di Aricò, è previsto anche uno sconto sulle tasse per i pensionati che si trasferiranno dall'estero nei centri storici dei Comuni siciliani.

Un altro provvedimento promosso dal gruppo di Diventerà Bellissima - condiviso trasversalmente all'interno della Commissione Bilancio - incentiva l'abbattimento mirato e selettivo dei suidi che compromettono l'equilibrio di importanti ecosistemi siciliani come quello delle Madonie.