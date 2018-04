Ars, sì in commissione Bilancio alla Finanziaria: opposizioni annunciano battaglia

La commissione Bilancio dell'Ars ha approvato la manovra finanziaria. Il via libera è arrivato stamani dopo una nottata di lavori. Il provvedimento ha avuto il sì della sola maggioranza, contrari M5S e Pd.

Il testo può così iniziare il cammino in Aula. Dove si prospetta un dibattito "acceso". Tra i principali dìetrattori del provvdimento ci sono i deputati pentastellati. Tra le norme contestate anche un "emendamento del governo che - spiegano - porta da 15 a 10 milioni di euro la dotazione per interventi di pulizia di fiumi e torrenti".

“In soldoni – dicono – i deputati Di Paola e Zafarana del M5S – si toglie linfa vitale alla pulizia degli argini di fiumi e torrenti, spianando la strada a potenziali alluvioni e disastri. La storia, anche recente, evidentemente insegna poco o nulla, la Sicilia si lecca ancora le ferite per disastri idrogeologici soprattutto nel Messinese. Una volta tanto cerchiamo di prevenirli i disastri, non di correre ai ripari quando il danno è fatto. Cercheremo di porre rimedio a questo scellerato taglio in Aula presentando un emendamento soppressivo”.