Ars, primo via libera alla Finanziaria: il testo approda in Aula

Il via libera della commissione Bilancio è arrivato nella notte. La manovra finanziaria è stata approvata nonostante il voto contrario delle opposizioni. L'iter prevede che oggi si riunisca la conferenza dei capigruppo, quindi il testo sarà incardinato in aula per l'esame definitivo. Una marcia serrata, anche perchè domani scade l'esercizio provvisorio.

Il testo che ha ottenuto il via libera è frutto della riscrittura fatta nel finesettimana dagli uffici. La versione precedente è di fatto stata stravolta - con il taglio di molte spese - perchè gran parte delle norme facevano affidamento su risorse che serviranno invece a pagare il disavanzo da 2 miliardi e 143 milioni relativo agli anni 2016 e 2017 lasciato in eredità dal governo precedente.

Fortemente contrario il Partito democratico, che nella dichiarazione di voto ha definito la manovra "di lacrime e sangue per la Sicilia".

"Una manovra finanziaria difficile - commenta su Facebook l'assessore all'Economia Gaetano Armao - sulla quale pesa il ripianamento di un enorme disavanzo che viene dalla precedente gestione, ma che contiene disposizioni innovative. Andiamo avanti pronti per l’approvazione in Parlamento entro gennaio".