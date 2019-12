Ars, primo via libera alle Zone franche montane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La commissione Bilancio dell'Ars ha approvato il ddl sulle Zone franche montane. "Il disco verde - commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci - costituisce un buon segnale per l'economia del nostro territorio. Si tratta, infatti, di un importante strumento di crescita per le aree deboli, quelle più interne dell'Isola, e che può anche diventare strategico nell'ottica di una definizione delle Zes, le Zone economiche speciali pensate proprio per creare favorevoli condizioni di sviluppo".