All'Ars primi passi per il taglio dei vitalizi, ma la riforma dei rifiuti slitta ancora

Rifiuti, vitalizi e voto segreto. Sono i tre punti su cui sarà impegnata l'Assemblea regionale nei prossimi giorni. Dopo una settimana nervosa, segnata dal ko incassato dal governo Musumeci sulla riforma dei rifiuti e dalla conseguente presa di posizione del governatore sull'abolizione del voto segreto, l'Ars ricomincia proprio dai temi "caldi".

Ricomincia sì, ma in modo "cauto". Da un lato la discussione sul ddl rifiuti slitta, dall'altro si ha un'accelerazione sul taglio dei vitalizi. Dopo una breve seduta, ieri il presidente Gianfranco Miccichè ha aggiornato l'Aula a martedì 19 novembre, alle 16, "quando - ha sottolineato - per prima cosa tratteremo i vitalizi". Sarà possibile presentare gli emendamenti fino a lunedì. Convocata invece già ieri sera la commissione Regolamento, di fatto il primo passo per discutere l'abolizione del voto segreto.

E sullo fondo c'è la nuova "geografia" dei gruppi, con la nascita di Sicilia Futura-Italia Viva e l'ingresso nelle sue fila dei deputati Luca Sammartino e Giovanni Cafeo che lasciano così il Pd.