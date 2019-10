Nasce la Consulta regionale giovanile, Miccichè: "Strumento importante contro fuga di cervelli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono lieto che l’Ars abbia approvato all’unanimità il disegno di legge che istituisce la Consulta regionale giovanile, che può diventare uno strumento fondamentale per l’elaborazione di progetti che consentano di porre fine all’emigrazioni delle nostre migliori intelligenze”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, in merito all’approvazione del disegno di legge che consentirà ai giovani siciliani di avere una loro consulta dove potersi confrontare ed elaborare piani per il loro futuro.

“Un obiettivo – ha concluso Miccichè – che ho sostenuto fin dall’inizio, anche perché colpito dalla voglia dei giovani, che hanno promosso il disegno di legge, di impegnarsi per migliorare la nostra società”.