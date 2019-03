Scontro totale M5S-Pd: "Partito sia commissariato per mafia", "Pronta querela"

Dalle pagine dei social network alle aule di tribunale il passo è breve. Avrà conseguenze giudiziarie il botta e risposta tra il M5S e il Pd dopo l'arresto dell'ex deputato Dem Paolo Ruggirello per associazione mafiosa. Il pentastellato Giancarlo Cancelleri ha lanciato un duro attacco al Pd siciliano sostenendo che "andrebbe commissariato per mafia". E il vicesegretario del Pd Antonio Rubino ha annunciato la querela.

"Alle numerose indagini e ai frequenti arresti - scrive Cancelleri su Facebook - noi non ci abitueremo mai. Questa è la dimostrazione di come per anni e ancora adesso, la politica siciliana dei partiti, stando a quando apprendiamo dai fascicoli della procura, ha servito e serve la mafia, mettendo in piedi un controllo capillare dei territori per garantire gli unici interessi delle famiglie e curare gli affari mafiosi. Questo è il clientelismo che ha impantanato la Sicilia, questa è l’offerta politica che i partiti hanno fatto ingoiare ai cittadini siciliani a ogni tornata elettorale, non ha importanza che non sia stato eletto, ha comunque falsato l’esito delle elezioni, indirizzando voti e stabilendo equilibri. Non basta eleggere nuovi segretari di partito mettendo il vestito buono, se poi nei territori candidi chi sporca le tue mani di letame. Cominciamo a pretendere pulizia dai partiti, cominciamo a pretenderla dal Pd e da Zingaretti, il Pd siciliano deve essere commissariato per mafia, non ci sono alternative".

Immediata la replica dei democratici. "Abbiamo dato mandato ai nostri legali - dice Rubino - per agire in sede civile e penale contro l'onorevole Giancarlo Cancelleri per le gravissime offese alla reputazione della comunità del Partito democratico. Affermare su Facebook che il 'Partito Democratico della Sicilia deve essere commissariato per mafia' è assai grave, ma dai Cinquestelle ci si può aspettare questo ed altro, magari domani chiederanno pure la nostra impiccagione - dice Rubino - Nel contempo, vorremmo rassicurare quanti in queste ore si preoccupano della non sospensione dal Pd di Paolo Ruggirello: l'ex deputato del Pd non è iscritto da due anni al partito e pertanto non può essere sospeso. Fiducia nella magistratura, difesa dell'onorabilità del Pd siciliano e della comunità democratica. Tutto il resto, comprese le lezioni di moralità e lo sciacalaggio elettorale, è solo miseria politica".