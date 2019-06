Mafia, Aiello: "Arresti dalla Sicilia alla Lombardia sono importante successo dello Stato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Complimenti a forze dell'ordine e magistratura per l'operazione 'Ares', che dalla Puglia a Milano ha portato a decine di arresti di presunti appartenenti alle famiglie mafiose foggiane, e per l'inchiesta che nel Palermitano ha consentito di bloccare soggetti ritenuti affiliati alla cosca di Carini. Una giornata campale per lo Stato, che grazie a queste operazioni eseguite praticamente in tutta Italia torna protagonista nel controllo del territorio". Così in una nota il parlamentare del Movimento 5 Stelle in commissione Antimafia Davide Aiello.