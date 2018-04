Aricò: "Verificheremo possibilità del prepensionamento per lavoratori a lungo esposti all'amianto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'appello lanciato dall'Osservatorio nazionale Amianto merita una risposta immediata delle istituzioni politiche e pertanto avrà il massimo sostegno da parte nostra: verificheremo la possibilità di portare al Consiglio dei ministri un atto di indirizzo che preveda il prepensionamento dei lavoratori esposti per periodi prolungati all'amianto, così come già fatto in altre Regioni".

Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, commentando i dati del volume “Sicilia: il libro delle morti bianche. Cause, eventi e testimonianze", presentato oggi a Palermo dall'Osservatorio nazionale Amianto. Secondo il report, in Sicilia ogni anno sono circa 600 i morti per patologie connesse all'esposizione all'amianto, di cui 200 in provincia di Palermo. E nel capoluogo tra i lavoratori a rischio secondo l'”Osservatorio nazionale Amianto” ci sarebbero quelli dell'ex Centro Elettronico del Banco di Sicilia.