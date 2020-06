Arenella, Puma (Settima): "Area confiscata alla mafia in stato d'abbandono"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"All'Arenella, tra via av1 e via AV2, un'area di circa 700 metri quadri piena di sterpaglie e di canneti. Sul posto c'è anche un edificio in In stato d'abbandono. Il Comune intervenga...". A lanciare la segnalazione il consigliere della settima circoscrizione in quota Forza Italia, Natale Puma. "L'area sottostante la struttura - spiega Puma - è piena di materiale di ogni tipo. Inoltre in prossimità della struttura si trovano canneti, sterpaglie e macchia mediterranea. Tutto facilmente infiammabile, soprattutto in questo periodo dell'anno particolarmente caldo. L' area è confinante con molte abitazioni. Tutto non consentirebbe nemmeno il facile transito dei mezzi di emergenza. Gli autisti, infatti, sono costretti a percorrere viuzze molto strette".