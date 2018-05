Archiviazione Ferrandelli, Caracausi: “Una buona notizia per la politica”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non posso che essere contento per l’archiviazione dell’indagine a carico di Fabrizio Ferrandelli. Un avversario politico, in campagna elettorale come oggi in Aula, ma prima di tutto un amico e una persona per bene: la notizia della sua archiviazione è una buona notizia anzitutto per la politica e per la città”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139, in quota Idv.