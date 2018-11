"Ex Province verso il dissesto", l'assessore Grasso chiede l'aiuto di Roma

"Ho inviato una lettera al ministro Salvini per chiedere al Governo e al Parlamento di farsi carico nella Finanziaria dei bisogni dei territori e di restituire alle città metropolitane e alle Province la possibilità di assolvere i compiti istituzionali loro assegnati. Dal punto di vista finanziario occorre intervenire sul prelievo forzoso, che ha comportato un danno per gli Enti, in quanto ha sottratto risorse provenienti dalla propria

potestà, determinando l'impossibilità di una programmazione annuale e pluriennale". Lo dice l'assessore alle Autonomie locali della Regione

siciliana, Bernardette Grasso, sottolineando come "le difficoltà economiche con le quali la Regione deve combattere quotidianamente non consentono alle Province il normale esercizio delle loro funzioni basilari, determinando una situazione di predissesto".

Le richieste al Governo nazionale riguardano anche interventi in materia di incremento annuale dello stanziamento a regime da parte dello Stato a favore di tutte le città metropolitane e delle Province;di assegnazione straordinaria di fondi e risorse per la manutenzione della viabilità provinciale e la sicurezza dei ponti,viadotti e gallerie di competenza delle città metropolitane e delle Province siciliane; di assegnazione di risorse straordinarie per la manutenzione, gestione e messa in sicurezza delle scuole superiori aumentando lo stanziamento di 1,5 miliardi insufficiente per tutto il territorio nazionale. E ancora a Roma la Regione chiede lo snellimentodelle procedure di utilizzazione dei fondi comunitari e nazionali attraverso l'assegnazione diretta ai singoli enti titolari delle opere pubbliche; il potenziamento delle strutture tecniche, concedendo agli enti locali la possibilità di assumere figure specialistiche anche in deroga ai divieti di assunzione.