Appello associazioni di categoria al Consiglio, Caracausi (Idv): "Atti vanno approvati"

“L’appello lanciato dalle associazioni di categoria al consiglio comunale di Palermo, perché si approvino in tempi rapidi le delibere che riguardano il commercio e le attività produttive, è corretto e dovrebbe essere un impulso per l’Aula che ha all’ordine del giorno, ormai da anni, i provvedimenti in questione”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale del Mov139 in quota Idv.

“Nella scorsa sindacatura, in qualità di presidente della commissione Attività produttive, avevo lanciato il medesimo grido d’allarme - dice Caracausi - Il regolamento sui mercati generali e quello sui mercati sono pronti da oltre due anni, ma ancora oggi non vengono trattati per la volontà politica di alcune forze di opposizione. Il regolamento sulla pubblicità è stato approvato ma sarebbe dovuto tornare in Aula, cosa mai avvenuta, malgrado porterebbe nuove entrate per il Comune e ridarebbe decoro alla città".

"La modifica dell’articolo 5 del piano commerciale, più volte da me sollecitata, potrebbe ridare un nuovo volto alla via Roma e farebbe arrivare in città nuovi investitori, grazie allo sblocco delle attività con superfici superiori a 200 metri quadrati. Mi auguro che, dopo questo appello delle associazioni di categoria e risolti i problemi finanziari che ci hanno visto coinvolti in questi mesi - conclude Caracausi - il Consiglio comunale decida una volta e per tutte di esitare questi atti che non sono più rinviabili”.