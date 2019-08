Lavori per una rete di distribuzione dell'acqua più moderna, fondi per 3 appalti nel Palermitano

Stanziati 40,6 milioni di euro per finanziare tre opere irrigue in provincia di Palermo, al confine con quelle di Trapani e Agrigento. È quanto è stato stabilito durante della seduta del primo di agosto dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), che ha approvato la proposta avanzata dal ministero delle Politiche agricole di rimodulare i fondi già stanziati da precedenti delibere, tra il 2002 e il 2012.

"E' un risultato doppiamente importante - spiega Carlo Turriciano, commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale - non solo perché saremo in grado di portare un deciso ammodernamento delle reti di distribuzione irrigua in diverse zone del nostro territorio, di aumentare la superficie attrezzata, ma perché abbiamo evitato che questo finanziamento venisse perso".

Gli interventi di ammodernamento delle reti riguarderanno il servizio del comprensorio dello Jato, il serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro e le opere di risanamento del suo sistema di sollevamento, nonché la realizzazione ex nuovo di un ulteriore lotto di irrigazione. "Con la realizzazione di questi importanti interventi - conclude il commissario - si compie un deciso passo avanti e si apre una nuova fase operativa con l'obiettivo di dotare il Consorzio di infrastrutture di adduzione e distribuzione della risorsa idrica e irrigua, sempre più efficienti per garantire il miglior servizio irriguo al comparto agricolo del territorio".