Continua senza sosta l'avanzata della Lega nel Palermitano: apre un nuovo circolo a Prizzi

Continua senza sosta l'avanzata della Lega nel Palermitano: a Prizzi apre un nuovo circolo intestato al partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Al timone c’è Mario Canale, 39 anni, ex dipendente dell'Ato, società per la gestione dei rifiuti. “Ho scelto di sposare il progetto della Lega - dice Canale - perché è un partito che ascolta le esigenze reali dei cittadini, che si impegna a risolvere i problemi senza girarci troppo attorno, senza le solite parole al vento dei politici di vecchio corso. Mi impegnerò per potare all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione drammatica in cui versa il settore dei rifiuti a Prizzi e per trovare al più presto delle soluzioni”.

Sono già una trentina i comuni della provincia di Palermo dove la Lega si è radicata. Il Carroccio è presente nei consigli comunali di Campofiorito, Lercara Friddi, Chiusa Sclafani, Mo­nreale, Partinico e Bagheria. Lega presente anche a Giuliana, Altavilla, Misilmeri, Termini Imerese, Contessa Entellina, Belmonte Mezzagno, Villabate, Roccapalumba e Roccamena. A guidare l’avanzata è Igor Gelarda, responsabile regionale degli enti locali del partito, sotto la supervisione del commissario voluto da Matteo Salvini nell’Isola, il senatore Stefano Candiani, sottosegretario al ministero dell’Interno. “La nostra è una marcia costante - afferma Gelarda - per costruire mattone dopo mattone una classe dirigente in grado di governare la Sicilia e liberarla da chi ha dimostrato di non essere capace di amministrarla. I sondaggi in vista delle elezioni europee del maggio prossimo ci danno già al 22 per cento ma siamo convinti di potere arrivare ancora più in alto”.