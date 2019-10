Servizi sociali e assistenza alla persona, apre alla Noce il primo centro Cao

Apre anche a Palermo il Centro di primo ascolto e orientamento (Cao). Un sistema innovativo che ingloba soluzioni nell’immediato per attenuare e risolvere disagi dei cittadini, problematiche imprenditoriale e familiari. Sabato, alle 17,30, in via Noce s’inaugura la prima sede provinciale del Cao.

Innumerevoli sono le azioni di sostegno sociale ed economico che un Centro di primo Ascolto e Orientamento offre ai suoi utenti un’attenzione alla persona e al diritto costituzionale sull’inclusione lavorativa, per essere un punto di riferimento socio-assistenzialeattraverso la professionale conoscenza, esperienza e capacità. "Riteniamo - spiega Mariano Gitto, direttore nazionale dei Centri Cao - che una realtà di pluriservizi, rappresentati e garantiti a livello nazionale da un unico marchio, riesca ad essere più efficace sul territorio dove si sviluppa, potenziandone notevolmente il sistema d'integrazione pubblico-privato; una nuova linfa che offre interessanti e in gran parte inesplorate, risposte alle molteplici necessità del quotidiano sociale ed economico”.

Il Cao è uno spazio dedicato all'ascolto inclusivo, dove presentarsi esponendo necessità, bisogni e difficoltà di vita personale, familiare e sociale o legate alla vita professionale. Il centro rappresenta il primo filtro di orientamento dei servizi offerti dall'associazione di promozione sociale "Progetto Cao" e dall'azienda partner "Eurosystems Network Management srl".

I professionisti a disposizione terranno conto di bisogni immediati per stabilire percorsi di accoglienza, orientamento e sostegno offrendo garanzia di anonimato e riservatezza. Insieme ai suoi partners, l'associazione è in grado di fornire una grande quantità di servizi al cittadino, tra cui: visite mediche presso strutture convenzionate, consulenze legali e fiscali, servizi assicurativi e immobiliari, sconti e prodotti da aziende selezionate.