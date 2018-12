Marciapiedi dissestati a Tommaso Natale: "Anziana cade e si ferisce, periferie abbandonate"

"Una anziana signora stava percorrendo uno dei tanti marciapiedi dissestati a Tommaso Natale, è caduta e si è ferita". A darne notizia è il vicepresidente della Settima circoscrizione, Fabio Costantino (Forza Italia), che più volte ha sollecitato l’amministrazione comunale a ripristinare i marciapiedi: “Mentre nel centro storico di Palermo si procede al restyling, come in piazza Bagnasco, le periferie sono abbandonate al proprio destino e gli abitanti sono costretti a percorrere le 'montagne russe' per evitare il peggio. Capita però che il peggio succede per davvero, e la gente cade".

Il problema dei marciapiedi che nascondono trappole per i pedoni non è l'unico denunciato dal vicepresidente: "Si somma a quello dei rifiuti, i quali rappresentano un danno sia per il degrado urbano che soprattutto per l’incolumità delle persone”. “Il Comune - conclude Costantino - si dimostra celere con il più appetibile centro storico, sia per i turisti sia per questioni di rappresentanza, dimostrando di non essere interessato alla riqualificazione delle borgate, come se ci fossero due pesi e due misure. Palermo non può essere spaccata a metà per i capricci di un sindaco che guarda al centro perché garantisce maggiori introiti per le casse comunali. I cittadini sono tutti uguali. E' per tale motivo che mi schiererò con la povera gente per protestare contro il degrado in cui versa il nostro territorio”.

Gallery