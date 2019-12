Antonio Ferrante (Pd): "Nasce il comitato dei democratici contro il taglio dei parlamentari"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il giorno dopo il deposito in Senato delle firme necessarie a indire il referendum, nasce in Sicilia il primo comitato dei democratici per il sostegno del no al taglio dei parlamentari. A costituirlo è Antonio Ferrante, promotore della mozione congressuale "Ricominciamo dalla Sicilia" in vista del prossimo congresso regionale del Partito Democratico. "Ringraziamo – dice Ferrante - i senatori che hanno permesso l'attivazione della procedura referendaria e il partito radicale che si è speso per questo risultato - ha dichiarato Ferrante - ora tocca a noi fare la nostra parte in Sicilia per cancellare una norma che taglia la democrazia prima che le poltrone». «Democratici per il referendum – continua Ferrante - vuole portare il dibattito nel nostro partito e porre il tema anche in vista del prossimo congresso, abbiamo già adesioni in tutte le province e presto nasceranno comitati locali». «Siamo certi – conclude Ferrante - che i nostri militanti abbiano a cuore non già il numero dei parlamentari, che rispecchia il livello di partecipazione democratica, ma la qualità di chi li rappresenta in parlamento. Anche questo sarà un tema che potremo in vista delle primarie".