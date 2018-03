Sala delle Lapidi, Antonino Sala nuovo capogruppo di Palermo 2022

Antonino Sala è il nuovo capogruppo Palermo 2022 in consiglio comunale. L'ingegnere, alla sua seconda consiliatura, componente della sesta commissione Attività produttive, prende il posto lasciato vacante da Francesco Bertolino, che ha aderito al Pd. Vice capogruppo il consigliere Massimiliamo Giaconia: "Sono alla prima esperienza in consiglio, il ruolo è sicuramente una grande opportunità di crescita".

"Ho accettato senza riserve - dichiara Sala - il ruolo di capogruppo, convinto che bisogna continuare nell'azione intrapresa per mettere in sicurezza quanto di positivo realizzato e patrimonio della città. È necessario ridare slancio al consiglio comunale, il dialogo e la comunicazione sono due elementi imprescindibili per affermare le proprie idee e condurre a compimento quanto previsto nel programma elettorale condiviso con il sindaco Orlando. Saluto ed auguro buon lavoro a Bertolino, ma soprattutto, ringrazio Cusumano e Giaconia per la fiducia riposta per rappresentarli ed essere loro portavoce. La strada può essere in salita, ma sono fiducioso e confido nel senso di responsabilità dei colleghi consiglieri per condurre in modo fruttuoso i lavori d'aula".