Falcone, Katia Orlando: "Lotta alla mafia sia rinnovata ogni giorno"

Stamattina il Consiglio comunale si è riunito nel ricordo del magistrato Giovanni Falcone ucciso dalla mafia ventisei anni fa. “Il silenzio è un lusso che non possiamo permetterci - ha dichiarato in un appassionato intervento Katia Orlando di Sinistra Comune -. La lotta alla mafia va rinnovata ogni giorno, nelle scuole, nella società, nelle istituzioni.Oggi ricordiamo le vittime della mafia ma anche i valori di verità e giustizia, espressione dello spirito di servizio che ha ispirato l'operato di Giovanni Falcone. Non solo senso del dovere, ma fede laica da riporre nel sentiero tracciato dai diritti e dalla legge".