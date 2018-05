Anniversario Falcone, il presidente della Camera Roberto Fico a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani 23 maggio, in occasione del ventiseiesimo anniversario delle stragi di Capaci, presso il carcere Ucciardone di Palermo avranno luogo diverse manifestazioni per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e le donne e gli uomini delle loro scorte. Le celebrazioni istituzionali cominceranno nell'aula bunker dell'Ucciardone, luogo simbolo del maxiprocesso a Cosa nostra, dove è atteso il presidente della Camera, Roberto Fico. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dalle 10 alle 13. Interverranno, tra gli altri, il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho, il capo della polizia Franco Gabrielli, il rappresentante del Federal Bureau of Investigation (FBI) John Brosnan, la presidente della Fondazione Falcone e sorella di Giovanni, Maria Falcone, due dei magistrati protagonisti del maxi processo, Pietro Grasso e Giuseppe Ayala. Sempre all'interno dell'Ucciardone, il presidente della camera Roberto Fico visiterà il pastificio GiglioLab e verrà offerta una degustazione della pasta Ucciardone, prodotta dai detenuti che vi lavorano.