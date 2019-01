Anello ferroviario, Caracausi (Idv): "Opera va completata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Sono passati cinque anni dall’avvio dei lavori dell’anello ferroviario di Palermo, cantieri andati a rilento e che hanno creato enormi disagi ai cittadini e in particolare alle attività produttive colpite dalla chiusura delle strade. Le tante iniziative di protesta non hanno sortito effetto e l’associazione Amari Cantieri, insieme al sottoscritto, ha anche presentato un esposto in Procura. Una vicenda paradossale che, ci auguriamo, termini nel più breve tempo possibile: i lavori, come annunciato da Tecnis, riprenderanno lunedì e speriamo che questa accelerazione sia quella definitiva che porti al compimento di un’opera importante per la mobilità cittadina”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv.