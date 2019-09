Anci Sicilia giovani, il sindaco di Contessa Entellina eletto coordinatore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'elezione del sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera, a coordinatore dell'Anci giovani della Sicilia darà nuovo slancio all'attività dell'associazione che rappresenta i comuni della nostra Regione. Il Partito Democratico augura buon lavoro al sindaco Spera, un giovane amministratore capace, che conosce il territorio e le sue problematiche e che quindi potrà offrire, insieme a tanti altri giovani, un valido contributo al dialogo con le altre istituzioni per rilanciare il ruolo dei comuni, specie in Sicilia. I giovani amministratori possono portare aria nuova e nuove idee anche nell'Anci, in particolar modo in un momento storico in cui gli enti locali sono particolarmente in difficoltà: a Spera e ai componenti del direttivo buon lavoro". Lo dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici.