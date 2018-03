Elezioni, Guccione (Udc): "Politica bocciata dal voto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Bisogna analizzare attentamente il voto espresso dai Siciliani in queste Elezioni Politiche, che ha messo in risalto, l'avanzata dei 5 stelle, dettata dal malessere generale che attanaglia la nostra Regione. Troppi bisogni, tanta gente che vive nella soglia di povertà, ha bocciato la Politica che non è riuscita negli ultimi 5 anni e dare risposte concrete. Il Centro Destra rifletta sul risultato ma soprattutto, si riorganizzi sul territorio con nuovi interpreti e nuova classe dirigente. I Candidati scelti caduti dall'alto non hanno fatto altro che aumentare il malcontento generale.

La gente non si è sentita rappresentata e quantomeno non è vicina alla politica. Sono pochi ad essere vicino ai bisogni della gente e lo dimostrano quotidianamente. L'Onorevole Figuccia è uno dei pochi interpreti di questo mio pensiero, così come la sorella Sabrina, vicina ai problemi che attanagliano Palermo e i palermitani. Che si apra un dibattito interno al Partito, l'Udc e che si ritornò sul Territorio a parlare con la gente. Pronto a fare come sempre il mio contributo di idee, di voglia di fare e soprattutto al Governo Regionale Presieduto dal Presidente Musumeci far cambiare opinione ai Siciliani.

Marco Guccione, responsabile provinciale Udc dipartimento Economia e Finanza