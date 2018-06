Consiglio comunale, via libera all'ampliamento del pronto soccorso del "Cervello"

Via libera dal Consiglio comunale all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'adeguamento del pronto soccorso del "Cervello". Passa a Sala delle Lapidi la variante urbanistica che permetterà di aumentare la superficie destinata all'emergenza-urgenza. Si tratta di un progetto da 1,4 milioni di euro (fondi dell'assessorato regionale alla Salute) redatto dall'ufficio tecnico dell'ospedale.

In base al progetto, gli spazi coperti passeranno dagli attuali 22.246 metri quadri a 22.527 metri. Previsti interventi di ristruttirazione, tra cui una porzione del primo piano del padiglione "A", l'ampliamento del pronto soccorso mediante realizzazione di una "camera calda" e dell'attuale area ticket. In funzione delle nuove volumetrie dovranno essere verificati ed eventualmente adeguati gli spazi destinati a parcheggio e le aree verdi. "Con questa variante - dice il presidente della commissione Urbanistica Giovanni Lo Cascio (Pd) - i pazienti che si recano in questo pronto soccorso non resteranno più fuori, ma potranno essere accolti all'interno di locali più confortevoli".

Adesso si aspetta l'ok da parte dell'assessorato regionale Ambiente e Territorio per mandare in gara il progetto all'Urega. Con l'ampliamento del pronto soccorso, l'area destinata ai codici rossi e gialli (i casi più gravi) verrà "separata" da quella dei codici verdi e bianchi (meno gravi).