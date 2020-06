Rotary, firmati protocolli con assessori Ambiente e Agricoltura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel corso della XLIII assemblea distrettuale del Rotary distretto 2110 Sicilia e Malta è stato firmato il protocollo d'Intesa “L’ambiente patrimonio da tutelare” con l'assessore regionale Territorio e Ambiente Toto Cordaro.

Cordaro ha tracciato un dettagliato quadro dell'impegno suo e quello del governo regionale soffermandosi sull'importanza di scelte strategiche per il territorio e il suo sviluppo. "Siamo in un territorio straordinario, bellissimo. Lavoriamo per per fare in modo che i cittadini sentano forte la responsabilità della gestione, della valorizzazione, affinché possa entrare in una rete che è quella della rigenerazione dell’ambiente in Sicilia diventando volano di sviluppo sociale, economico, culturale”. Plauso è stato espresso dal governatore eletto Alfio Di Cost, che ha sottolineato quanto importante sia un percorso finalizzato a lavorare "alla Sicilia che ci piace".

Un altro protocollo è stato firmato con l'assessore Regionale dell'Agricoltura, Edy Bandiera, per "Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli".

"Il governo della Regione - ha detto Bandiera - sta lavorando concretamente a un modello di sviluppo che va leva sulle potenzialità agricole e marinare. Su tutto ciò che è Sicilia e che è contenuto nel protocollo sulla valorizzazione delle produzioni che stiamo siglando. Pur convinti che produrre in Sicilia, ma anche in Italia, costi parecchio. Se dobbiamo sostenere l'attività agricola, c'è bisogno di valorizzare il prodotto. Solo così è conveniente spendere di più per un prodotto eccellente".

Dal canto suo Di Costa ha ribadito "l'importanza della valorizzazione dei prodotti siciliani, agricoli e del mare. Questa è la carta vincente per la nostra collettività è i nostri territori".