Ambasciatore olandese a Villa Niscemi: "Confermata l'attenzione dei Paesi Bassi per Palermo"

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto ieri pomeriggio, nella sede di rappresentanza di Villa Niscemi, l'ambasciatore dei Paesi Bassi, Joep Wijnands, in visita in Sicilia con una delegazione olandese. "Scopo dell'incontro - spiegano dagli uffici comunali - era confermare l'attenzione dei Paesi Bassi per Palermo, l'apprezzamento per il cambiamento culturale della Città e per la presenza nel capoluogo di Manifesta, fondazione con sede ad Amsterdam". Tra gli argomenti della visita, la possibilità di organizzare eventi artistici e culturali in occasione proprio della Biennale di arte contemporanea nel capoluogo siciliano.

Un incontro che nasce dopo la visita dei Reali di Olanda a Palermo, nello scorso giugno, poi seguito dalla partecipazione di Leoluca Orlando al Simposio della VeerStichting, organizzato dall'Università di Leiden, in Olanda, con più di 300 studenti ed intellettuali "influencer". "Nel corso dell'incontro con la delegazione olandese - ha dichiarato il sindaco - c'è stato uno scambio di opinioni su Palermo Città dell'accoglienza, tanto con riferimento all'accoglienza in Città di Manifesta e di espressioni artistiche provenienti da tutto il mondo, quanto rispetto all'esemplare politica di accoglienza nei confronti dei migranti, che è ormai modello universalmente riconosciuto".