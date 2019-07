Amat, interrogazione del consigliere Russo: "Si ripristini il call center della Ztl"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ripristinare il call center della Ztl". Lo ha chiesto il consigliere Mimmo Russo (Fratelli d'Italia) durante la seduta del Consiglio comunale, evidenziano "le difficoltà che l’utenza, specialmente quella disabile, ha nel contattare l’Amat dopo l'eliminazione del call center".

"I cittadini sono costretti a recarsi presso l’unico ufficio preposto alla compilazione della 'lista bianca' in via Borrelli" ha aggiunto Russo, che ha scritto un'interrogazione al sindaco Leoluca Orlando e una nota alll'amministratore unico di Amat Michele Cimino per chiedere delucidazioni e soluzioni in merito.