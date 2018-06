Amat, Caracausi: "Consiglio comunale non resterà a guardare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La commissione Aziende del Consiglio comunale presieduta da Paolo Caracausi (Idv) ha convocato per mercoledì mattina, con urgenza, una riunione sulla situazione dell'Amat con il vicesindaco Sergio Marino e gli assessori al Bilancio, Antonio Gentile, e alla Mobilità, Iolanda Riolo.

"Sarà un momento utile per fare il punto sulla situazione finanziaria della società - dice Caracausi - e sul suo futuro. Il consiglio comunale non resterà a guardare, è suo compito aiutare il sindaco a risolvere i problemi dell'Amministrazione. Dopo i vertici aziendali, ascolteremo anche i sindacati: ognuno deve fare la propria parte per poter superare i momenti difficili. I palermitani meritano servizi adeguati a costi adeguati, serve il contributo di tutti senza proclami o ricerche di facili consensi".