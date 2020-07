Allagamenti, la proposta di Alotta: "Sbarramenti automatici in viale Regione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"I sottopassi di viale Regione Siciliana - dice Salvo Alotta, ex esponente del Partito democratico e tra i fondatori dei primi circoli di Italia Viva a Palermo - rischiano di trasformarsi in una trappola mortale ogni volta che piove e le immagini della scorsa settimana ne sono la tragica dimostrazione. Bisogna investire nella prevenzione, installando anche degli sbarramenti automatici che impediscano l’ingresso alle automobili quando l’acqua diventa troppo alta: ho chiesto al gruppo di Italia Viva al Comune di Palermo di presentare una mozione urgente in tal senso. La sicurezza prima di tutto".