Allagamenti a Palermo, la solidarietà da Forza Italia Giovani

"È inaccettabile morire per una pioggia. In un paese normale qualcuno si sarebbe già dimesso di fronte a una situazione simile". Lo scrive in una nota il coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani, Giovanni Tarantino, commentando gli allagamenti che, a causa di una bomba d'acqua hanno coivolto Palermo lo scorso mercoledì 15 luglio. "Strade crollate - continua Tarantino - auto distrutte,migliaia di palermitani intrappolati nella morsa di una città senza alcuna infrastruttura basilare. "Mi aspetto che il Consiglio Comunale - incalza Tarantino - sfiduci quanto prima il sindaco Leoluca Orlando. Non può esserci nessuna via di fuga per chi da oltre un ventennio gongola sugli allori di una città stremata". "Vogliamo che siano individuate le responsabilità di chi avrebbe potuto e dovuto evitare tutto questo. Sono vicino a tutte le persone - conclude Tarantino - che si sono trovate coinvolte in questa spiacevole e, soprattutto, pericolosa vicenda".