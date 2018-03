Comune, Anello: "Proposte inadeguate e scellerate per il rilancio del centro storico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Piuttosto che prendere in considerazione le proposte assolutamente inadeguate che arrivano dai consiglieri di maggioranza di Sinistra Comune che addirittura chiedono di lasciare fuori le grandi catene dal centro storico decretandone ancora di più la crisi sia per le attività esistenti che per tutti i tantissimi locali svuotati dalle molteplici attività commerciali costrette a chiudere, perché l'amministrazione Orlando non ha ancora provveduto a portare in Aula le tanto annunciate soluzioni al rilancio del centro storico, prima fra tutte quella che prevede la modifica dell'articolo 5 del Piano di programmazione urbanistica commerciale?". A parlare è il consigliere comunale Alessandro Anello.

"Il centro storico - aggiunge - non comprende soltanto l'area dove insistono i mercati storici come il Capo, Ballarò o la Vucciria che vanno assolutamente salvaguardati con il rilancio per esempio delle botteghe storiche, esiste anche tutta un'area con gli assi principali e con via Roma soprattutto che si sta desertificando da tutte le attività commerciali e che ha subito una grandissima depressione negli anni generata non soltanto dalla crisi economica generale ma soprattutto dalle scelte inadeguate dell'amministrazione Orlando".

"Quali sono le tanto attese misure necessarie per il rilancio del centro storico con l'entrata in vigore della Ztl? Quali sono gli strumenti che l'amministrazione Orlando doveva mettere a disposizione per il rilancio delle attivita' Commerciali penalizzate dall'entrata in vigore della Ztl?Dove sono le aree da destinare a parcheggio che dovevano essere individuate per aiutare la circolazione e il traffico sia all'interno che nelle zone limitrofe al centro storico e alla Ztl?" domanda Anello, che concude: "Il sindaco Orlando e i suoi assessori mettano in atto quello che dicono, altrimenti la smettano con la solita politica degli annunci".