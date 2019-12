San Giacomo La Marina, quando l'albero di Natale abbellisce la piazza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Questo Natale in piazza San Giacomo La Marina si è raggiunto il massimo dell'espressione di un'area pulita arredata e abbellita con un albero di Natale illuminato - dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - e mi ritengo molto soddisfatto per quello che negli ultimi anni è stato fatto in quest'area la pedonalizzazione. Gli arredi ed oggi anche un gran bell'albero di Natale è il risultato di una volontà che proviene dai cittadini, gli spazi liberi dalle auto suscitano interesse e generano comunità. Ringrazio - conclude Nicolao - Padre Pietro Scaduto i residenti e i commercianti per aver collaborato e contribuito nell'arredare l'albero".

