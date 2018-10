Aggressione a "Striscia", Sala: "Salvini non cerchi polemiche ma snellisca procedure"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Le occupazioni abusive sono uno schiaffo non solo alla legge, ma anche a tutti quei cittadini onesti che attendono un alloggio e non si sognerebbero mai di ricorrere alla violenza. Il Comune però non va lasciato da solo davanti a questa emergenza: il ministro Salvini, anziché cercare la polemica a ogni costo, renda più veloci le procedure e più efficaci i provvedimenti di sgombero, altrimenti le sue saranno solo parole al vento". Lo dice Toni Sala, capogruppo Palermo 2022