Aggressione a Stefania Petyx, Giammanco: "Vicenda mortificante"

“Esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza all’inviata di Striscia la notizia, Stefania Petyx, che a Palermo ha subito una violenta aggressione mentre stava girando un servizio su delle occupazioni abusive”. Così Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vicepresidente azzurra al Senato. “Da siciliana - prosegue - questa triste vicenda mi mortifica profondamente. Deve essere chiaro a tutti che chi occupa abusivamente una casa ruba un diritto altrui e va punito dalla legge, senza se e senza ma. Chi attende pazientemente, magari da diversi anni, l’assegnazione di un alloggio popolare, non può essere scavalcato e penalizzato da furbetti senza scrupoli. Mi auguro che chi si è scagliato con violenza inaudita contro Petyx paghi presto per la sua inaccettabile condotta”.