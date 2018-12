Aggressione autista Amat, M5S chiede più sicurezza sui bus: "Servono telecamere e vigilantes"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Le aggressioni agli autisti dell'Amat stanno diventando una consuetudine intollerabile. Per impedire altri assalti, forse sarebbe il caso di adottare nuove misure che fungano da deterrente per i malintenzionati, come le telecamere a bordo degli autobus e la reintroduzione delle guardie giurate che potrebbero senza dubbio scoraggiare questi vigliacchi che si prendono la briga di malmenare una persona durante lo svolgimento del proprio lavoro che, oltretutto, rappresenta un servizio per l'intera comunità cittadina". E' quanto si legge in una nota firmata dal consigliere comunale del M5S, Concetta Amella, e dai parlamentari cinquestelle di Palermo, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica.

Il M5S condanna fermamente "questi vili atti e, esprimendo solidarietà alla vittima, si augura che i responsabili del pestaggio siano presto assicurati alla giustizia".